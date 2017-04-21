Ученые допускают скорый крах западной цивилизации

Если западной цивилизации не удастся найти новые источники ресурсов и "заморозить" социальные противоречия, ее исторический путь вскоре завершится, считает обозреватель BBC Рейчел Нувер.

Журналистка приводит высказывание американского эксперта Бенджамина Фридмена, который полагает, что Европа подобна велосипеду, "чьи колеса крутятся, пока их вращает экономический рост". По мнению Нувер, Запад, с присущей ему системой ценностей, канет в небытие, "если мы не выясним, что еще может разогнать велосипед".

Нувер обращает внимание на исследование команды ученых из Мэрилендского университета, в котором экологический кризис и растущее экономическое неравенство названы основными факторами глобальной и региональной нестабильности.

Согласно исследованию, нарушение перераспределения ресурсов внутри общества приводит к упадку элит и распылению производительных сил. Эти процессы наблюдаются сегодня как в Европе, так и США.

По мнению ученых, дальнейший рост благосостояния развитых стран истощит доступные природные ресурсы. Однако меры, направленные на ограничение потребления и защиту окружающей среды, не встретят понимания у рядовых граждан.

Этой точки зрения придерживается и климатолог Йорген Андерс. "В нынешнем столетии мировое сообщество не снизойдет до вопросов климатической политики, ведь значительно дешевле оставить все как есть", — утверждает он.

Из-за роста социального неравенства и оскудения ресурсной "подушки" Запад вскоре окажется на грани политического хаоса, считает канадский ученый Томас Гомер-Диксон. Он полагает, что мир уже вошел в "опасную зону" нестабильности. На скорый крах существующей системы, по его мнению, указывают Brexit, глобальный экономический кризис, избрание Дональда Трампа и возникновение Исламского государства.