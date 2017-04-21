МВД берет на себя безопасность Исламиады

К обеспечению безопасности во время IV Игр исламской солидарности в Баку будут привлечены 12 000 сотрудников органов внутренних дел, 252 из которых - женщины.

Об этом сегодня сказал начальник Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Огтай Керимов, на прошедшем в ведомстве с участием министра внутренних дел Рамиля Усубова расширенном заседании коллегии.

Как сообщает пресс-служба МВД, выступая с докладом, Керимов отметил, что, согласно проведенным с Оперативным комитетом первичным подсчетам, в контрольно-пропускных пунктах будет установлено 154 рентгендетектора Х-Ray и 286 стационарных металодетекторов. В связи с этим проходят практические тренинги 1800 сотрудников, которые будут обслуживать это оборудование. По его словам, также в центре внимания находится обеспечение безопасности дорожного движения и вопросы сопровождению делегаций высокого уровня. Эти задачи будут выполнять 1200 сотрудников дорожно-патрульной службы на 400 автомобилях специального назначения.

Помимо этого, с целью непрерывного осуществления контроля за общественным порядком на спортивных и других объектах в настоящее время используется 642 камеры видеонаблюдения. До первого мая напротив каждого стационарного металодетектора будут установлены 267 камер видеонаблюдения с функцией "распознавания лиц".

Было отмечено, что в целом на сегодняшний день по республике функционируют 12 тысяч камер видеонаблюдения в 3.270 точках системы «Безопасный город», а также100 тысяч камер видеонаблюдения работают на частных объектах в автономном режиме.