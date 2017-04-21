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Азербайджанский шахматист сыграл с чемпионом мира Карлсеном

Автор: Отдел спорта 

В немецком Баден-Бадене проходит шахматный турнир Grenke Chess Classic, в котором участвует шахматист сборной Азербайджана Аркадий Найдич.

Сегодня в 6-м туре он играл против чемпиона мира Магнуса Карлсена. Партия, в которой Найдич противостоял норвежцу белыми фигурами, завершилась вничью.

Аркадий Найдич, выступающий за сборную Азербайджана по шахматам, сыграет в одном турнире с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном.

После 6 туров у Найдича 3 очка. Он делит 4-6-е места. Лидирует армянин Левон Аронян, у которого 5 очков. На 2-3-м местах Магнус Карлсен и представитель США Фабиано Каруана, набравшие по 3,5 очка.

В последнем 7-м туре Найдич сыграет с китаянкой Хоу Ифань.

Это четвертый по счету турнир Grenke Chess Classic. В 2013 году победил индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, в 2014-м – Найдич, а в 2015-м он уступил в решающем поединке Карлсену.

Напомним, что Найдич - уроженец Риги, переехавший в Германию с семьей в 11-летнем возрасте. С 2015 года он выступает за сборную Азербайджана.

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