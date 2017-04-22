На приемную ФСБ напал неонацист

Следствие не располагает данными, подтверждающими связь нападавшего на хабаровскую приемную управления ФСБ с международными террористическими организациями. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

«Полученные на настоящий момент данные позволяют следствию полагать, что преступление совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующим ненависть к людям иных национальностей. При этом у следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление», — заявила она.

Ранее Twitter SITE Intelligence Group сообщил, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

21 апреля житель Хабаровска Антон Конев 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной УФСБ в Хабаровске. Сотрудник ведомства и один из посетителей были убиты, еще один посетитель ранен. Нападавший был ликвидирован.

Также в пятницу стало известно, что осуществивший атаку на приемную УФСБ в Хабаровске подросток ранее вместе с сообщниками совершил налет на местный тир. В результате был убит охранник, из хранилища были похищены 25 единиц оружия. Предполагаемого соучастника стрелка — 29-летнего уроженца Ставрополья — задержали на съемной квартире. У него изъяли боевой автомат Калашникова.

По факту нападения на приемную УФСБ и тир было возбуждено дело по трем статьям: об убийстве двух и более лиц, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.