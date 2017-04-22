Подписаться на уведомления
 

На приемную ФСБ напал неонацист

 

Следствие не располагает данными, подтверждающими связь нападавшего на хабаровскую приемную управления ФСБ с международными террористическими организациями. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

«Полученные на настоящий момент данные позволяют следствию полагать, что преступление совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующим ненависть к людям иных национальностей. При этом у следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление», — заявила она.

Ранее Twitter SITE Intelligence Group сообщил, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

21 апреля житель Хабаровска Антон Конев 1999 года рождения открыл стрельбу в приемной УФСБ в Хабаровске. Сотрудник ведомства и один из посетителей были убиты, еще один посетитель ранен. Нападавший был ликвидирован.

Также в пятницу стало известно, что осуществивший атаку на приемную УФСБ в Хабаровске подросток ранее вместе с сообщниками совершил налет на местный тир. В результате был убит охранник, из хранилища были похищены 25 единиц оружия. Предполагаемого соучастника стрелка — 29-летнего уроженца Ставрополья — задержали на съемной квартире. У него изъяли боевой автомат Калашникова.

По факту нападения на приемную УФСБ и тир было возбуждено дело по трем статьям: об убийстве двух и более лиц, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

491 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 14° / 7°
23 Апр 18° / 12°
24 Апр 15° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8242 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Трамп: «Теракт в Париже выгоден Ле Пен»
Официальный промо-ролик Исламиады-2017 Видео
На приемную ФСБ напал неонацист
Нью-Йорк может официально стать убежищем для нелегалов
Нападение питбуля на трехлетнего ребенка попало на камеру видео
Азербайджанский шахматист сыграл с чемпионом мира Карлсеном
МВД берет на себя безопасность Исламиады
Ученые допускают скорый крах западной цивилизации
Вырос рейтинг Марин Ле Пен после теракта
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по армии Асада
Китайские самолеты перестали летать в КНДР
Сына депутата Госдумы приговорили в США к 27 годам тюрьмы
Министр Фазиль Мамедов решил проблему на месте эксклюзив
Быть ли новой войне на Балканах? комментарий Юрия Шевцова
В Азербайджане нашли следы украинской коррупции - эксклюзив
Азербайджанцы против запрета на курение исследование Globaldata
Соратники о проармянской позиции Марин Ле Пен эксклюзив
Азербайджан, влюбленный в Израиль они о нас
И Грузия меняет Конституцию: президент станет "английской королевой" haqqin.az из Тбилиси
Генсек ООН провел первую встречу с Трампом
Дзюдоисты и депутаты в честь полковника-шехида наш спецреп
В Молдове стихия: страну завалило снегом haqqin.az из Кишинева
При атаке талибов на военную базу погибли 50 человек
AtaBank выходит вперед эксклюзив
Турецкие самолеты полетят в Ереван мнения и оценки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться