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Трамп: «Теракт в Париже выгоден Ле Пен»

 

Последний теракт в Париже способствует усилению позиции лидера партии «Национальный фронт» и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству AP.

По его словам, Ле Пен занимает самую жесткую позицию по отношению к потенциальным экстремистам и вопросам безопасности, что выглядит еще более важным на фоне произошедшего.

«У нее самая сильная позиция касательно границ и касательно того, что произошло во Франции», — заявил глава Белого Дома.

Он также добавил, что тот, кто занимает самую жесткую позицию относительно терроризма и национальных границ, «хорошо выступит на выборах».

Президент также заявил, что он, как и все, делает предсказания относительно победителя. «Все предсказывают, кто победит. Я ничем не отличаюсь от вас», — сказал Трамп, отметив, что для него «очень важна» сильная Европа.

Ранее Трамп выразил свои соболезнования в связи с нападением на полицейских в районе Елисейских полей в Париже.

«Это выглядит, как еще одна террористическая атака. Это никогда не закончится. Нам нужно быть сильными», — заявил он во время совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

Неизвестный застрелил двоих полицейских в районе Елисейских Полей в Париже. Нападавший был нейтрализован. Инцидент произошел за три дня до выборов президента страны. Полиция начала расследование.

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