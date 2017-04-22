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Массовые беспорядки в Венесуэле: 11 убитых

 

Власти Венесуэлы заявили, что в результате грабежей и насилия на фоне массовых акций протеста в ночь на пятницу погибли 11 человек. Это самое большое число погибших за один день за три недели протестов, сообщает Русская служба ВВС.

В одном случае в южном районе Каракаса при попытке ограбить пекарню были убиты 10 человек.

На видеозаписи, сделанной местными жителями, были виды полицейские на бронированных автомобилях, которые пытались взять ситуацию под контроль.

В ходе другого инцидента в пригороде столицы погиб один человек, которого застрелили в конце оппозиционной акции.

Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы приняли участие в массовых действиях в столице страны Каракасе и еще в 20 городах страны.

Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

Состоявшиеся оппозиционные акции могут стать крупнейшими в стране за последние три года. Активисты уже называют их "матерью всех протестов" и "вторым днем независимости".

Параллельно в Каракасе прошел и марш сторонников президента Николаса Мадуро, которые обвиняют оппозиционных активистов в попытке организовать государственный переворот.

19 апреля СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что во время акции в Каракасе студент получил пулевое ранение в голову, в результате чего скончался.

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Массовые беспорядки в Венесуэле: 11 убитых
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