По меньшей мере 140 афганских военнослужащих погибли в результате атаки радикального движения "Талибан" на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана в пятницу, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас ранее сообщал о 50 погибших в результате атаки близ города Мазари-Шариф, административного центра провинции.

Один чиновник из города Мазари-Шариф сообщил, что число жертв составило 140 человек, многие также получили ранения. Другие официальные лица отмечают, что число погибших может быть выше.