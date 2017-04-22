Неизвестные обстреляли трамвай в Москве

Неизвестные обстреляли трамвай на востоке столицы. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В районе пересечения улиц Преображенская и Краснобогатырская был обстрелян трамвай из проезжающего легкового автомобиля», — рассказал он, не уточнив, огнестрельным или травматическим было оружие.

О пострадавших в результате стрельбы он не сообщил. Было разбито стекло трамвая. В настоящее время идет розыск машины, из которой велся огонь.

Факт повреждения стекла у трамвая №11 агентству подтвердили в информационном центре транспортного комплекса города, однако подробностей инцидента не сообщили и причин не уточнили.