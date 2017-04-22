В Баку сын несколько дней жил с трупом матери

В Баку в квартире обнаружен разлагающийся труп женщины. Как передает Report, происшествие зарегистрировано на территории под названием "20-й участок" в Сабаильском районе.

В одной из квартир по указанному адресу был обнаружен разлагающийся труп Эйнуллаевой Солмаз Гудрат гызы 1939 г.р. Сын С. Эйнуллаевой, страдающий умственной отсталостью, не понял, что мать умерла. По этой причине он посчитал, что пожилая женщина уснула, обернул ее голову целлофаном и пробыл с ней в квартире несколько дней.

Только спустя несколько дней сын С. Эйнуллаевой обратился в скорую помощь, когда тело женщины начало гнить. Прибывшие в квартиру медработники обнаружили уже разлагающийся труп 78-летней женщины.