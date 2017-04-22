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Обама решил не критиковать Трампа

 

Барак Обама завершает затянувшийся отдых и в предстоящие четыре недели планирует присутствовать или выступить на 28 различных мероприятиях в США и Европе. Об этом сообщила газета The New York Times.

Бывший президент решил принципиально воздерживаться от критики своего преемника Дональда Трампа, чтобы не давать ему дополнительных очков и шанса сплотить своих сторонников, разочарованных неубедительными итогами первых ста дней правления республиканца.

Она изложила сведения помощников Обамы из числа его бывших советников в Белом доме. Они убеждены, что любые высказывания 44-го президента США в нынешней накаленной политической обстановке в стране будут однозначно истолкованы как критика Трампа. Такой подход, по мнению Обамы, сыграет на руку республиканцу, так как позволит ему навязать обмен критическими выпадами, поднять шумиху в прессе и консолидировать своих сторонников.

Они не раскрыли, сколько денег Обама будет брать за свои выступления. Гонорары Билла Клинтона после ухода из Белого дома в 2001-2015 годы превышали $200 тысяч за речь, а Джорджа Буша - младшего достигали $175 тысяч, напоминает газета. Первое выступление Обамы после истечения срока полномочий состоится 24 апреля в Университете Чикаго.

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