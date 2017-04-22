КНДР пригрозила захватить всю Корею

КНДР развернет военные действия за воссоединение Севера и Юга в ответ на провокации Соединенных Штатов. С таким предупреждением выступила центральная газета страны "Нодон синмун", передает ТАСС.

"В ответ на даже незначительные провокации со стороны США народ и армия КНДР без каких-либо колебаний развернут великую войну за воссоединение родины", - подчеркивает издание, выражающее мнение руководства правящей Трудовой партии Кореи.

Газета осуждает "безумную политику Вашингтона, который не задумывается о возможных катастрофических последствиях такого курса".

В Пхеньяне считают, что "давно миновало время, когда США имели возможность угрожать КНДР ядерным оружием". Тем не менее, утверждает "Нодон синмун", "США по-прежнему вынашивают планы оккупации северной части Корейского полуострова с помощью своих союзников - Японии и Южной Кореи".

В такой ситуации, отмечает издание, "ответом КНДР на провокации поджигателей войны станет превентивный удар собственного образца и справедливая война за воссоединение родины".