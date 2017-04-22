Подписаться на уведомления
 

КНДР пригрозила захватить всю Корею

 

КНДР развернет военные действия за воссоединение Севера и Юга в ответ на провокации Соединенных Штатов. С таким предупреждением выступила центральная газета страны "Нодон синмун", передает ТАСС.

"В ответ на даже незначительные провокации со стороны США народ и армия КНДР без каких-либо колебаний развернут великую войну за воссоединение родины", - подчеркивает издание, выражающее мнение руководства правящей Трудовой партии Кореи.

Газета осуждает "безумную политику Вашингтона, который не задумывается о возможных катастрофических последствиях такого курса".

В Пхеньяне считают, что "давно миновало время, когда США имели возможность угрожать КНДР ядерным оружием". Тем не менее, утверждает "Нодон синмун", "США по-прежнему вынашивают планы оккупации северной части Корейского полуострова с помощью своих союзников - Японии и Южной Кореи".

В такой ситуации, отмечает издание, "ответом КНДР на провокации поджигателей войны станет превентивный удар собственного образца и справедливая война за воссоединение родины".

2466 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 13° / 7°
23 Апр 18° / 13°
24 Апр 15° / 9°
25 Апр 16° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8242 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Ливанский спецназ уничтожил главаря ИГИЛ
Иран прорывается в Средиземное море Израиль против
CNN: Российские оперативники внедрились в окружение Трампа
В Баку задержали лиц, устроивших стрельбу
Экс-президент Австрии на приеме у Ильхама Алиева
Полиция начала проверять «Офицеров России» После случая с азербайджанцем
Канадские истребители сопровождали российские Ту-95
В Иране предотвратили десятки терактов
КНДР пригрозила захватить всю Корею
Обама решил не критиковать Трампа
В Баку сын несколько дней жил с трупом матери
Азербайджанские позиции обстреляли из минометов
Неизвестные обстреляли трамвай в Москве
Талибы атаковали военную базу 140 убитых
Массовые беспорядки в Венесуэле: 11 убитых
Трамп: «Теракт в Париже выгоден Ле Пен»
Официальный промо-ролик Исламиады-2017 Видео
На приемную ФСБ напал неонацист
Нью-Йорк может официально стать убежищем для нелегалов
Нападение питбуля на трехлетнего ребенка попало на камеру видео
Азербайджанский шахматист сыграл с чемпионом мира Карлсеном
МВД берет на себя безопасность Исламиады
Ученые допускают скорый крах западной цивилизации
Вырос рейтинг Марин Ле Пен после теракта
ВВС Израиля нанесли ракетный удар по армии Асада
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться