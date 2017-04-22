В Иране предотвратили десятки терактов

В Иране в прошлом году были предотвращены 30 терактов, сказал министр разведки страны Махмуд Алави, сообщает в субботу агентство IRNA.

По его словам, сегодня благодаря бдительности сотрудников ведомства ситуация в сфере безопасности в Иране стабильная.

Напомнив слова Верховного лидера Ирана о том, что иранский народ в прошлом году жил в условиях безопасности, Алави добавил, что несмотря на кризис в этой сфере в большинстве стран мира, и в частности, в странах региона, Иран может гордиться атмосферой безопасности в стране.