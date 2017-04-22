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Канадские истребители сопровождали российские Ту-95

 

ВС Канады подняли в воздух истребители для сопровождения российских самолетов Ту-95 у Аляски. Об этом рассказала представитель Командования сил воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стадник.

Инцидент произошел в четверг, когда два истребителя CF-18 вылетели на перехват самолетов РФ. Вместе с ними для сопровождения в воздух подняли американские военные лайнеры.

Как сообщила Стадник CTV, российские самолеты никогда не нарушали воздушное пространство Канады и США, а летчики "действовали аккуратно и профессионально".

В Минобороны России подтвердили эту информацию.

По словам Стадник, канадские истребители впервые сопровождали российские лайнеры с 2014 года.

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