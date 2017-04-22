Столичная полиция организовала обыск в офисе общественной организации "Офицеры России". Мероприятия, по всей видимости, связаны с расследованием дела о грабеже в отношении одного из добровольцев, сотрудничавших с организаций. Об этом в пятницу сообщил источник агентства "Москва".

По словам собеседника агентства, пострадавший - 30-летний уроженец Азербайджана - обратился в полицию, сообщив, что к нему подошли двое мужчин и женщина возле дома на улице Бирюлевская и, угрожая пистолетом, отобрали у него телефон стоимостью около 27 тысяч рублей.

"В ходе розыска в квартире у дома на Бирюлевской экипаж автопатруля полиции задержал подозреваемых. Все подозреваемые полностью изобличены в совершении преступления", - подчеркнул источник.

В самой организации заявили, что задержанный "не был штатным сотрудником или членом организации, и совершил преступление в свободное от мероприятий организации время". "Искренне благодарим сотрудников московской полиции, задержавших группу из нескольких граждан, отобравших телефон у прохожего, среди которых, к сожалению, оказался человек, периодически принимавший участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, проводимых нашей организацией", - отмечается на сайте "Офицеров России".