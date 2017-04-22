Экс-президент Австрии на приеме у Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял экс-президента Австрии Хайнца Фишера, сообщает АзерТАдж.

Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свои визиты в Австрию, а Хайнц Фишер - в Азербайджан. Глава государства Ильхам Алиев и экс-президент Хайнц Фишер отметили успешную реализацию соглашений, достигнутых между странами на самом высоком уровне.

Во время беседы было отмечено, что сегодняшняя встреча символична, так как приходится на 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Было отмечено удовлетворение динамичным развитием за эти годы двусторонних связей между Азербайджаном и Австрией в различных сферах.

На встрече были обсуждены также вопросы, касающиеся приоритетов председательства Австрии в ОБСЕ.