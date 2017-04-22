В Баку задержали лиц, устроивших стрельбу

В Баку задержаны лица, ранившие двух человек. Как передает сайт МВД, 19 апреля житель г. Шамахы Аладдин Багиров и житель Баку Фируддин Исмаилов были доставлены в больницу с ранениями в ногу. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

В результате оперативных мер, принятых сотрудниками угрозыска Главного управления полиции города Баку, Сабаильского РУП и 8-го отделения полиции, были задержаны подозреваемые жители Баку Солтан Турабов, Агиль Сеидалиев и Ибрагим Асадзаде.

У И.Асадзаде были изъяты обрез из охотничьего ружья без приклада со спиленными номерами и 20 патронов к нему.