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Иран прорывается в Средиземное море Израиль против

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Москву затрагивал вопрос создания Ираном морской базы в Сирии и не услышал убедительных контраргументов. Об этом в пятницу в интервью телеканалу Fox News рассказал глава израильского кабмина, который 9 марта нанес визит в Москву.

Нетаньяху обвинил Исламскую Республику в попытке создать военную базу на побережье Сирии.

"Иранцы двинулись в Сирию в попытке создать военно-морскую базу на побережье Средиземного моря. Представьте себе Иран, его корабли и подводные лодки в Средиземном море. У США там дислоцирован 6-ой флот, у нас ведется судоходство. Хотим ли мы, чтобы у Ирана была такая база в Средиземном море?", - задал премьер риторический вопрос.

Он сказал, что затрагивал этот вопрос на переговорах с российским руководством. "Я сказал г-ну Путину, что это далеко не лучшая идея. Я сказал, что иранская военно-морская база в Средиземноморье не отвечает ничьим интересам, включая Россию", - продолжал премьер. На вопрос об ответе российской стороны он утверждал, что "не услышал убедительных аргументов против".

Нетаньяху также затронул вопрос выполнения условий ядерной сделки с Тегераном. "Соглашение было подписано. Состояние экономики Ирана улучшается, у них теперь в распоряжении сотни миллионов долларов не только наличных, но и получаемых за счет инвестиций. Они теперь способны закупать больше вооружений, например, на основании договора, немедленно заключенного с Россией", - продолжал премьер Израиля.

Он позитивно охарактеризовал двусторонние отношения с РФ: "У нас хорошие отношения с Россией и Путиным".

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