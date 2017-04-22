Ливанский спецназ уничтожил главаря ИГИЛ

Отряд спецназначения ливанской армии арестовал группу из 10 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), ликвидирован один из главарей группировки, отвечавший за казнь пленных ливанских солдат, передает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал Аль-Маядин.

По данным телеканала, спецоперация проводилась в Вади-аль-Хосн на окраине города Эрсаль, близ сирийской границы.

Террористы оказали сопротивление, в результате чего завязался бой. Несколько боевиков были ликвидированы. Среди арестованных — ответственные за контрабанду оружием, подрывники и организаторы нападений на блокпосты и патрули ливанской армии.

Эрсаль последние три года остается одним из самых нестабильных населенных пунктов Ливана. Город рядом с пограничным горным массивом стал важным объектом террористов, которые пытаются обеспечить в данном районе безопасный путь для контрабанды оружия и переброски боевиков через границу в Сирию и обратно.