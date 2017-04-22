ООН: Сирийскому Идлибу угрожает гуманитарная катастрофа

Военные действия в сирийском Идлибе ставят под угрозу безопасность мирных сирийцев и могут превратить провинцию в сцену для очередной гуманитарной трагедии. Об этом заявил глава независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Пауло Серхио Пинейро, передает «Анадолу».

Безопасность мирных сирийцев под угрозой, об этом свидетельствуют тяжелые бои в Алеппо, добавил Пинейро. «Мы обеспокоены тем, что в Идлибе также начнутся тяжелые бои, и безопасность мирного населения окажется под угрозой», — предупредил представитель ООН. Он опасается, что действия боевиков ИГ («Исламское государство», группировка запрещена в России) и ряда других радикальных группировок к западу от Алеппо могут усилить напряженность в регионе.

Пинейро напомнил, что после договоренности об эвакуации мирных жителей и бойцов оппозиции с восточных кварталов Алеппо, этот город покинули десятки тысяч человек.