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Глава Госслужбы: «Увы, азербайджанцы не идут в рабочие» из цикла "беседы с министрами и чиновниками"

Автор: Беседовала: Жаля Мамедова, собкор 

Одна из главных проблем нового Азербайджана – проблема безработицы. Эта социальная проблема безусловно связана с нарастающим экономическим кризисом. Что правительство предпринимает для решения этой проблемы? Как пытается обеспечить работой сотни тысяч людей? И насколько реальная картина безработицы совпадает с официальной статистикой?

Haqqin.az продолжает беседу с чиновниками и руководителями министерств и ведомств вокруг насущных проблем страны.

Сегодняшний гость рубрики - начальник Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Бадалбейли.

- Современный рынок труда стремительно меняется под воздействием различных факторов. Если раньше человек мог посредством одной специальности, полученной им в молодости, обеспечивать себе занятость на протяжении всей жизни, то сегодня специалисту необходимо постоянно учиться, развиваться, повышать свою квалификацию, чтобы не потерять свою работу и обеспечить себе карьерный рост. Мы, используя все активные методы, помогаем людям в получении специальности и повышении квалификации. С этой целью в последние несколько лет были созданы региональные Центры профподготовки и повышения квалификации, которые на сегодняшний день работают в Баку, Гейчае, Нахчыване. В настоящее время идет процесс создания подобного центра в Гяндже. Здесь используются свыше 80 традиционных и 58 модульных программ по различным профессиям, которые дают нам возможность в кратчайшие сроки осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации граждан, обратившихся в ГСЗ.

- Сколько обращений было зарегистрировано в Госслужбе занятости в первом квартале 2017 года?

- В первом квартале этого года было зарегистрировано 52694 обращения, 26717 человек были трудоустроены. За истекший период обратившимся к нам 4444 гражданам были назначены пособия по безработице, что на 4,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Помимо этого, 1192 человека были направлены на профподготовку и повышение квалификации, что в свою очередь на 42,8% выше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, 105 граждан были привлечены к так называемым общественным работам, еще одному активному методу нашей деятельности. На сегодняшний день в ГСЗ всего зарегистрировано 243681 безработный и ищущих другую работу граждан. 

- Еще в начале нулевых в Азербайджане был учрежден новый социальный институт – ярмарки для безработных. Что изменилось с тех пор? Как обстоит дело с ярмарками труда?

- С недавних пор мы несколько изменили формат этих мероприятий в Баку, дабы повысить их эффективность. Раньше такие ярмарки проходили раз в год на одном пространстве с участием всех 11-ти городских районов, что приводило к некоторым неудобствам для посещения этого мероприятия как гражданами, так и представителями предприятий, предлагающих вакансии. Поэтому мы решили оптимизировать процесс и проводить ярмарки по районам. Также используется формат мини-ярмарки, где принимает участие представитель предприятия, имеющего вакансии, которые долгое время не востребованы и находятся в базе данных районного центра занятости ГСЗ. Более того – в свое время использовался формат специализированных ярмарок вакансий, которые проводились непосредственно на предприятии. Возможно мы вернемся к подобной практике в будущем.

Приблизительно в таком же формате в некоторых вузах страны проводятся мероприятия под девизом "Первый шаг в карьере", где студенты 3-4 курсов знакомятся с профильными предприятиями, осуществляющими свою деятельность на рынке труда, получают информацию о возможном трудоустройстве после окончания вуза, карьерном росте, заработной плате и т.д. В этой связи хотелось бы проинформировать, что 2 мая совместно с Министерством культуры и туризма будет организовано подобное мероприятие с участием компаний туристического сектора.

- Часто молодым людям бывает сложно найти работу из-за отсутствия опыта. Как вы решаете эту проблему?

- Бывают случаи, когда работодатель относится предвзято, слишком многого требует от кандидата. Действительно, основная причина того, что молодой специалист не может устроиться на работу – это отсутствие у него опыта. К примеру, в Германии применяют модель дуального образования, когда молодой специалист помимо теоретических знаний получает и практические, но уже непосредственно на месте работы. И когда студенты заканчивают обучение, они уже имеют необходимую практику.

У нас, к сожалению, пока этого нет, но думаю, что в дальнейшем многие наши вузы будут ориентироваться на то, чтобы студенты наравне с академическими получали также какие-то практические знания. В этой связи хотелось бы отметить еще один пилотный проект - "Виртуальные фирмы", которые также способствуют получению практических навыков. Сегодня созданы две виртуальные фирмы: в Экономическом университете и университете Хазар. В рамках данного проекта симулируется работа виртуальной фирмы с различным уклоном деятельности, где студенты по различным профессиям в игровом формате могут получить навыки работы в юриспруденции, бухгалтерии, руководстве компанией, подборе и расстановке персонала и т.д.

В 2014 году мы реализовали еще один пилотный проект, где предлагали работодателю начислять дотации к заработной плате молодого специалиста в случае, если с ним заключался бы контракт на один год. В результате молодой специалист получал возможность в течение этого периода практиковаться по специальности и, в конечном итоге, показав себя с положительной стороны, мог обеспечить себе дальнейшее трудоустройство на этом предприятии или на другом, но уже имея опыт работы.

Еще одним важным для нас активным мероприятием в сфере трудоустройства молодых специалистов является проект СИСЛАБ. В рамках проекта давались основные навыки прохождения собеседований и интервью.

Отдельно в нашей деятельности сегодня идет программа самозанятости, инициированная президентом Ильхамом Алиевым. В своем распоряжении от 7 апреля 2016 года президент дал старт этой программе, и выделил из своего фонда 6000000 манатов для ее реализации. На сегодняшний день, совместно с Международной организацией труда обучены и подготовлены 144 тренера, которые в свою очередь подготовили и обучили более 1500 участников проекта. Свыше 400 человек в соответствии со своими бизнес-планами получили активы и приступили к индивидуальной трудовой деятельности.

Думаю, что данный проект самозанятости, который находится под пристальным вниманием главы государства - это тема отдельной развернутой статьи.

- Как обстоит дело с профориентационной работой?

- Мы ведем процесс профориентационной работы среди учеников выпускных классов и взрослых. Но эти работы следует проводить уже с начальных классов. Сейчас мы готовим новую концепцию профориентационной работы, в которой будут учтены мероприятия не только с выпускниками средних школ и взрослым населением, но также и работа с родителями, которые являются основными советчиками для своих детей при выборе профессии. Также по отдельным программам будут привлекаться граждане с ограниченными физическими возможностями и дети, лишенные родительской опеки и проживающие в интернатах.

- Каким сферам люди отдают большее предпочтение?

- Больше всего отдают сферам, где высокая заработная плата. Люди разные, одному важно работать по профессии, другому получать большую заработную плату.

- В каких сферах не хватает рабочих рук?

- Увы, граждане нашей страны не хотят идти в рабочие. Очень мало людей, которые соглашаются идти на рабочие профессии или проходить профподготовку по рабочим специальностям.  Чтобы изменить неправильное представление о рабочих профессиях, не пользующихся популярностью, особенно среди молодежи, мы проводим различные мероприятия, на которых целью является пропаганда рабочих специальностей.

Раньше в советское время снимались картины, в которых главными героями были представители рабочих профессий и зрители хотели быть похожими на них. Мы также решили обратиться к этому виду пропаганды и дать старт процессу производства короткометражных роликов о профессиях, используя при этом настоящие истории настоящих людей, носителей конкретной профессии. Рабочее название программы - "А кто ты...?"

- Каковы заработные платы по предлагаемым вами вакансиям?

- Здесь существует очень сильный разброс. Бывали даже случаи, когда попадались вакансии с заработной платой 1500-1800 и даже 2000 манатов.

- С какими международными организациями вы сотрудничаете?

- С 2007 года мы являемся действительными членами Всемирной ассоциации государственных служб занятости (WAPES). В организации, которая создана под эгидой Международной организации труда, объединены 85 стран со всех континентов. Каждый год мы стараемся принимать участие в мероприятиях этой организации на которых изучаем положительный опыт других стран в сфере содействия занятости населения и молодежи.

- Ведется ли работа над созданием портала по трудоустройству?

- Да, конечно, ведется. Но следует понимать, что посредством портала мы не сможем полностью охватить человека как индивида. Из портала можно взять какие-то личные данные, но понять, с какой проблемой столкнулся человек на рынке труда и какими методами работы можно в кратчайший срок вернуть его на работу - для этого требуется индивидуальная работа непосредственно с самим человеком.

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