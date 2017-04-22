Только за первый квартал этого года в Грузии побывали 146 тысяч туристов из Азербайджана. В сравнении с этим же периодом прошлого года рост составил 11% (больше на 15 тысяч человек). Об этом haqqin.az сообщил координатор департамента по международному туризму Национальной администрации туризма Грузии Инга Лекалишвили.

По ее словам, турпоток из Азербайджана стабильно растет и является одним из самых высоких среди посещающих Грузию туристов. Она отметила, что в прошлом году в Грузии побывали 1 млн 523 тысячи азербайджанских туристов. По ее словам, азербайджанских гостей привлекает в первую очередь индустрия развлечений Грузии. Туристы облюбовали дискотеки, рестораны, клубы, казино Тбилиси, Батуми и других грузинских городов.

Кроме того, интерес вызывают различные массовые мероприятия: винный фестиваль, фестиваль электронной музыки «GEM FEST» в Анаклии, рок-фестиваль Tbilisi JAM, джазовые фестивали.

«Грузинский туристический менеджмент уловил важность этого сегмента, и все время расширяет услуги по развлечениям и отдыху», - говорит Лекалишвили.

По ее словам, азербайджанские туристы также посещают санатории Боржоми. В этом году грузинские турагенства ожидают рекордное число туристов из Азербайджана.