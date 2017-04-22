Азербайджанский блогер Бахтияр Гаджиев в социальных сетях поделился историей, связанной с незаконным отъемом денег, который практикуют сотрудники ООО Azərpoçt. При получении посылки, отправленной из другого района Баку, с него потребовали деньги по непонятному тарифу (по весу посылки). Причем, посылку не принесли по адресу, а пригласили забрать из почтового отделения, чтобы получатель прямо на месте заплатил «пошлину».

Несмотря на то, что за три посылки весом в 3 кг отправитель уже заплатил 20 манатов, с получателя работники почты потребовали еще «манатов 10-15». «Тариф за посылку внутри Баку приблизительно такой, как из Луанды в азербайджанскую столицу», - написал по этому поводу Бахтияр Гаджиев.

Между тем в интервью haqqin.az ведущий специалист почтовой сети Azərpoçt Вагиф Азизов отметил, что при получении посылки от отправителя внутри страны никакой пошлины или какой-то другой оплаты взиматься не должно.

«Все расходы на почтовую упаковку, вес посылки, транспортировку и прочее - оплачивает отправитель. Тот, кто сталкивался с незаконными требованиями оплатить полученную посылку, которая была отправлена из пределов Азербайджана, может сообщить в центральный офис Azərpoçt по телефону (012) 493-56-00. Мы предпримем самые жесткие меры», - говорит Азизов.

По его словам, при получении посылки ее действительно взвешивают для того, чтобы сравнить с весом посылки при отправлении. Если посылка стала легче, возможно, она была вскрыта и получатель вправе потребовать принятия соответствующих мер.

«Посылку в течение 5 дней можно бесплатно забрать с почты. Однако дальше за каждый день хранения придется платить по 30 гяпик», - сказал он.

Азизов отметил, что при получении посылки из-за границы, взимается таможенная пошлина. «Растаможка» бандероли весом до 500 гр. стоит 1,2 маната, посылка более этого веса - 2,4 маната. Сверх этой суммы с получателя в почтовом отделении никто не вправе требовать. Но эта пошлина отношения к Azərpoçt не имеет, так как средства взимаются для таможенной службы», сказал он.