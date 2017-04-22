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В России мать отравила водкой 4-месячного младенца

 

В Иркутске мать насмерть отравила водкой 4-месячного младенца, желая его успокоить, сообщается на сайте регионального СУ СК. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, передает Newsru.

По версии следствия, подозреваемая, желая успокоить плачущего 4-месячного ребенка, добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила мальчика. В результате алкогольного отравления младенец скончался.

Известно, что эта женщина состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киренского муниципального района.

СК добавляет, что у женщины есть еще два малолетних ребенка и она лишена родительских прав в их отношении.

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