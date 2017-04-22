Полиция Украины арестовала 24-летнего гражданина Азербайджана

В украинском Вознесенске оперативники задержали 24-летнего гражданина Азербайджана, который подозревается в грабежах, сообщают украинские СМИ.

Отмечено, что молодой человек попался на грабеже, отнимая мобильный телефон у местного студента.

«По предварительным данным, пострадавший юноша – не единственная жертва подозреваемого. Злоумышленник, не обращая внимания на наличие рядом свидетелей, нападал на людей, которые по своим внешним данным не имели возможность дать ему отпор. Грабитель отбирал у своих жертв то, что имело какую-либо ценность. Иностранец не находился длительное время на одном месте – он менял не только адреса квартир, но и населенные пункты», - рассказали в полиции.

В итоге подозреваемого задержали, когда он находился в развлекательном заведении в Вознесенске. Сейчас устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории области.