В Украине – очередной скандал, снова связанный с главой МВД этой страны Арсеном Аваковым. Украинская общественность с изумлением узнала о том, что Андрей Хандрикин и Владимир Рияко – экс-сотрудники харьковского спецподразделения "Беркут" – до сих пор работают в харьковском управлении Нацполиции, хотя находятся в статусе обвиняемых по уголовным делам. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

«Беркут», чтобы было понятно, это то спецподразделение, на которое прежняя украинская власть возложила функции главной карательной силы по борьбе с участниками "Революции достоинства". Именно «беркутовцы» убивали, избивали, унижали тех, кто стоял на Майдане, добиваясь смены власти, ухода Виктора Януковича. В итоге добились. Но для того ли, чтобы в кресло главы МВД Украины сел бизнесмен Арсен Аваков, при котором в рядах полиции останутся бывшие «беркутовцы»?!

Всю чудовищность ситуации осознаешь, когда выясняется, что дело против Андрея Хандрикина передано в суд следователями управления спецрасследований Генеральной прокуратуры. Его обвиняют в истязании участников Майдана (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса), которое наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Хандрикин является фигурантом эпизода 20 января 2014 года, когда на колоннаде у стадиона Лобановского на улице Грушевского в Киеве были избиты двое участников Майдана. Беркутовцы тогда раздели участников Майдана, поиздевались над ними, а потом одели в другую одежду и доставили в райотдел. Суд потерпевших к уголовной ответственности решил не привлекать.

Второй фигурант скандала, Виктор Рияко фигурирует в деле об избиении журналистов "Громадського" канала 28 января 2015 года на милицейском пункте "Песочин" в Харьковской области. Тогда трое правоохранителей остановили журналистов, оператору Константину Реуцкому заломили руки, бросили его на землю и отобрали флешку от камеры. Прокуратура квалифицировала такие действия как превышение власти, нанесение телесных повреждений и препятствование журналистской деятельности, что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Дело против Рияко уже передано в суд, правоохранителю избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

И вот эти два экс-«беркутовца», которым инкриминируются столь серьезные преступления, преспокойно продолжают нести службу в рядах украинской полиции. Случайно ли это? Вовсе нет. В частности, народный депутат от "Батьківщины" Игорь Луценко считает, что Аваков опирается на примкнувших к нему экс-«беркутовцев»: "У Авакова нет репутации, его расчет исключительно финансово-властный. То есть он считает, что в случае необходимости будет удерживать власть в стране силой. Аваков – олигарх. У него функционирует бизнес в нефтегазовой отрасли. Авакову нужно опираться на свою орду, а для этого необходимы такие кадры, как бывшие «беркутовцы»», – указывает Луценко.

Аналогичное мнение выразил и украинский волонтер Роман Доник, По его мнению, главе МВД Украины Арсену Авакову, который сейчас формирует силовое крыло, нужны преданные люди, в том числе и бывшие правоохранители. И чем больше они замараны – тем ему выгоднее. По словам волонтера, в силовых структурах Украины до сих пор работают люди, поддерживавшие режим беглого экс-президента страны Виктора Януковича.

"Аваков – не правоохранитель, он – бизнесмен. И он точно такой же олигарх, как те люди, с которыми мы якобы боремся. И всю свою власть глава МВД выстраивает, опираясь на бывших «беркутовцев» и других экс-сотрудников правоохранительных органов. Да, есть новая полиция, но она скорее декоративная. А других изменений в системе МВД у нас не произошло ", – подчеркнул волонтер. По его мнению, Аваков может использовать экс-«беркутовцев» для подавления возможных акций протеста в Украине.

"Аваков не будет наказывать бывших беркутовцев. Представьте, если завтра ветераны АТО, волонтеры и активисты выйдут на акции протеста потому, что ситуация в стране не улучшается. Митинги нужно будет придушить. Возникает вопрос: а кто это будет делать? Правильно, душить будут те же люди, которые этим уже занимались. Поэтому Аваков набирает разных людей, в том числе и тех, кто не остановится ни перед чем", – резюмировал Доник.

Таковы реалии, таковы мнения. И совершенно уже риторически звучит вопрос о том, для того ли украинцы выходили на Майдан, для того ли осуществляли революцию достоинства, чтобы в итоге получить такого главу МВД, «крышующего» бывших «беркутовцев»? Кому была нужна такая революция?