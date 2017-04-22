В Украине – очередной скандал, снова связанный с главой МВД этой страны Арсеном Аваковым. Украинская общественность с изумлением узнала о том, что Андрей Хандрикин и Владимир Рияко – экс-сотрудники харьковского спецподразделения "Беркут" – до сих пор работают в харьковском управлении Нацполиции, хотя находятся в статусе обвиняемых по уголовным делам. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Аваков - главный преступник сегодняшней Украины
«Беркут», чтобы было понятно, это то спецподразделение, на которое прежняя украинская власть возложила функции главной карательной силы по борьбе с участниками "Революции достоинства". Именно «беркутовцы» убивали, избивали, унижали тех, кто стоял на Майдане, добиваясь смены власти, ухода Виктора Януковича. В итоге добились. Но для того ли, чтобы в кресло главы МВД Украины сел бизнесмен Арсен Аваков, при котором в рядах полиции останутся бывшие «беркутовцы»?!
Всю чудовищность ситуации осознаешь, когда выясняется, что дело против Андрея Хандрикина передано в суд следователями управления спецрасследований Генеральной прокуратуры. Его обвиняют в истязании участников Майдана (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса), которое наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Хандрикин является фигурантом эпизода 20 января 2014 года, когда на колоннаде у стадиона Лобановского на улице Грушевского в Киеве были избиты двое участников Майдана. Беркутовцы тогда раздели участников Майдана, поиздевались над ними, а потом одели в другую одежду и доставили в райотдел. Суд потерпевших к уголовной ответственности решил не привлекать.
Второй фигурант скандала, Виктор Рияко фигурирует в деле об избиении журналистов "Громадського" канала 28 января 2015 года на милицейском пункте "Песочин" в Харьковской области. Тогда трое правоохранителей остановили журналистов, оператору Константину Реуцкому заломили руки, бросили его на землю и отобрали флешку от камеры. Прокуратура квалифицировала такие действия как превышение власти, нанесение телесных повреждений и препятствование журналистской деятельности, что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Дело против Рияко уже передано в суд, правоохранителю избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
ради кого погибали солдаты революции?
И вот эти два экс-«беркутовца», которым инкриминируются столь серьезные преступления, преспокойно продолжают нести службу в рядах украинской полиции. Случайно ли это? Вовсе нет. В частности, народный депутат от "Батьківщины" Игорь Луценко считает, что Аваков опирается на примкнувших к нему экс-«беркутовцев»: "У Авакова нет репутации, его расчет исключительно финансово-властный. То есть он считает, что в случае необходимости будет удерживать власть в стране силой. Аваков – олигарх. У него функционирует бизнес в нефтегазовой отрасли. Авакову нужно опираться на свою орду, а для этого необходимы такие кадры, как бывшие «беркутовцы»», – указывает Луценко.
Аналогичное мнение выразил и украинский волонтер Роман Доник, По его мнению, главе МВД Украины Арсену Авакову, который сейчас формирует силовое крыло, нужны преданные люди, в том числе и бывшие правоохранители. И чем больше они замараны – тем ему выгоднее. По словам волонтера, в силовых структурах Украины до сих пор работают люди, поддерживавшие режим беглого экс-президента страны Виктора Януковича.
"Аваков – не правоохранитель, он – бизнесмен. И он точно такой же олигарх, как те люди, с которыми мы якобы боремся. И всю свою власть глава МВД выстраивает, опираясь на бывших «беркутовцев» и других экс-сотрудников правоохранительных органов. Да, есть новая полиция, но она скорее декоративная. А других изменений в системе МВД у нас не произошло ", – подчеркнул волонтер. По его мнению, Аваков может использовать экс-«беркутовцев» для подавления возможных акций протеста в Украине.
"Аваков не будет наказывать бывших беркутовцев. Представьте, если завтра ветераны АТО, волонтеры и активисты выйдут на акции протеста потому, что ситуация в стране не улучшается. Митинги нужно будет придушить. Возникает вопрос: а кто это будет делать? Правильно, душить будут те же люди, которые этим уже занимались. Поэтому Аваков набирает разных людей, в том числе и тех, кто не остановится ни перед чем", – резюмировал Доник.
Таковы реалии, таковы мнения. И совершенно уже риторически звучит вопрос о том, для того ли украинцы выходили на Майдан, для того ли осуществляли революцию достоинства, чтобы в итоге получить такого главу МВД, «крышующего» бывших «беркутовцев»? Кому была нужна такая революция?