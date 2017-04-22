Американский профессор решила потратить деньги Госдепа на Азербайджан

Трое профессоров частного исследовательского университета Лихай в американском штате Пенсильвания выиграли грант по программе Фулбрайта - крупнейшей из финансируемых правительством США международных обменных программ в области образования.

Таким образом, ближайшие несколько лет правительство США будет покрывать все расходы на исследовательские проекты профессоров Джилл Сперандо, Диниссы Дувановой и Эвана Гажа.

По информации американских СМИ, свой грант профессор Джилл Сперандо решила потратить на изучение проблем образования женщин в Азербайджане. До прихода в Лихайский университет Джилл Сперандо некоторое время жила в Азербайджане, где была администратором одной из школ.

«Когда я раньше была в Азербайджане, то эта страна только получила свою независимость и начинала выстраивать собственную систему образования. Мне будет интересно узнать, чего они добились», - рассказывает профессор.

Джилл Сперандо признается, что выбрала Азербайджан из-за того, что была поражена деятельностью крупного нефтепромышленника и мецената Мусы Нагиева, который в 19 веке первым на Востоке построил школу для девочек.

«Я думаю, что пробуду в Азербайджане достаточно долго, чтобы изучить систему образования этой страны и вступить в диалог с местными экспертами. Работа в университетах этой страны откроет для меня большие возможности», - сказала она.