Москва предупредила Черногорию об ухудшении отношений

Вступление Черногории в НАТО негативно скажется на всем комплексе связей этой страны с Россией. Об этом в интервью заявил «Интерфаксу» замглавы МИД Алексей Мешков.

«Что касается наших отношений, то не только вступление в НАТО как таковое, но и целый ряд шагов, которые предпринимает черногорское руководство, — это и присоединение к антироссийским санкциям, и антироссийские кампании в местной прессе, — конечно, сказываются и неизбежно скажутся негативно на всем комплексе российско-черногорских связей», — сказал замминистра.

По его словам, в Москве считают, что кардинальные вопросы в жизни того или иного государства решать должны народы этих стран. «В данном случае это право черногорского народа на референдуме определить: хотят они, чтобы их страна вступала в НАТО, или не хотят», — добавил Мешков.