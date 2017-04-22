Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сообщил интересную новость - объем проблемных кредитов в Азербайджане снизился почти на 5%. По данным ЦБА, в стране общий объем просроченных кредитов на 1 марта 2017 года составил 1556,4 млн. манатов. При этом, хотя объем проблемных кредитов в месячном сравнении снизился на 76,7 млн. манатов или 4,7%, в годовом исчислении он увеличился на 226,9 млн. манатов или 17,07%. Получаются два разнонаправленных тренда. Почему?

Банковский юрист Акрам Гасанов уверен: информация Центробанка не соответствует действительности. «ЦБА так и не отвык от своего обыкновения вводить общественность в заблуждение, манипулируя изменением валютного курса. Известно, что значительная часть проблемных кредитов номинирована не в манатах, а в долларах. В течение февраля манат укрепился на 9 процентов! А потому говорить о том, что якобы за февраль объем проблемных кредитов снизился в манатном эквиваленте на 4,7 процентов, не просто непрофессинально, но и непорядочно! Поскольку манат укрепился, то и объем долларовых кредитов в манатном эквиваленте стал меньше», - заявил в беседе с haqqin.az Акрам Гасанов.

А как же обстоит дело в реальности?

К сожалению, Центробанк не раскрывает валютную структуру проблемных кредитов, отмечает Гасанов. «А потому проведем грубый расчет. Так, на 1 февраля объем проблемных кредитов составлял 1 633,1 млн. манатов. По официальному курсу (1,92) это равно 850,5 млн. долларов. А на 1 марта объем проблемных кредитов составил 1 556,4 млн. манатов. По официальному курсу (1,7515) это равно 888,6 млн. долларов. То есть получается, что в долларовом эквиваленте объем проблемных кредитов увеличился на 38,1 млн. долларов или 4,4 процента. Обратите внимание: не уменьшился на 4,7 процента, как утверждает Центробанк, а увеличился на 4,4 процента.

В прошлом году Центробанк точно так же манипулировал объемом вкладов. Подавляющее большинство вкладов у нас, как известно, тоже в долларах. Поскольку манат девальвировался, то и долларовые вклады в манатном эквиваленте росли, и Центробанк, а вслед за ним и Палата по надзору за финансовыми рынками вместе с Фондом страхования вкладов рапортовали о росте объема вкладов. Таким образом, согласно официальной же статистике, рост объема проблемных кредитов и снижение объема вкладов у нас безостановочно продолжается уже третий год, и никаких разнонаправленных трендов просто не существует», - подчеркивает эксперт.

При этом надо понимать, что официальная статистика по объему проблемных кредитов вызывает серьезные сомнения, считает Гасанов. И дело не только в том, что она у нас раскрывается с большим опозданием. «Так, нам сообщают о данных на 1 марта в середине апреля, когда пора бы уже отчитаться за март. Так, международные рейтинговые агентства уже констатировали, что реальный объем проблемных кредитов в Азербайджане в несколько раз (!) больше. Но на этот раз не надо спешить с обвинениями в адрес Центробанка либо Палаты. Статистика, конечно, исходит от них. Но на основе информации, предоставленной банками. А банки заинтересованы занижать реальный объем проблемных активов. Как минимум, по двум причинам.

Во-первых, банки по проблемным кредитам обязаны создавать резервы. По безнадежным – вплоть до 100%. А это все расходы, которые съедают капитал, портят отчетность и создают риск попадания под санкции органа банковского надзора вплоть до отзыва банковской лицензии. Во-вторых, большой объем проблемных кредитов ведет к недоверию кредиторов и прочих клиентов. Ну, кто будет доверять свои деньги банку, который тонет в проблемных кредитах?! Рядовых граждан, не понимающих финансовую отчетность банков, еще можно «облапошить» благодаря грамотной рекламной политике. Но бизнес-клиентов, а уж тем более зарубежных кредиторов, этим не проведешь.

Впрочем, международные рейтинговые агентства на то и нужны, чтобы информировать потенциальных кредиторов о реальной ситуации в банках. Но, конечно же, не просто желательно, а обязательно, чтобы реальное положение дел мы узнавали не от чужих, а от своих. Банки и качество выданных кредитов сегодня контролирует Палата», говорит Гасанов.

По его словам, чтобы лечить болезнь, надо ее сперва точно диагностировать, в том числе, ее стадию. А для этого сперва надо понять причину возникновения проблемных кредитов. «Конечно, естественной причиной является неплатежеспособность заемщика. Скажем, человек остался без работы и не может платить по счетам. Либо компания обанкротилась в результате неверного ведения бизнеса или форс-мажора. Такое конечно бывает, но не так часто и не массово, если, скажем, не произошли стихийные бедствия либо войны. Слава Богу, ничего такого у нас не случилось. И потом, по большинству кредитов ведь должны быть залоги или поручители, за счет которых можно вернуть хотя бы часть кредитов. Короче, естественные причины не могли стать причиной лавинообразного роста объема проблемных кредитов, который мы сегодня наблюдаем.

Значит, есть неестественные причины. И ничего нового тут нет. Просто владельцы и менеджеры банков выдавали своим, либо близким людям и компаниям, заведомо невозвратные и фактически необеспеченные кредиты под очень низкие процентные ставки, о чем я не раз говорил. Де-факто эти средства просто воровались, присваивались, выводились под откаты и взятки – называйте как хотите. А как же тогда банки выживали все эти годы, если имело место такое банальное воровство? Очень просто!

За счет прочих заемщиков, которым кредиты выдавались под бешеные процентные ставки (так вот почему у нас такие большие ставки!) и крупные залоги! Фактически они попадали в кабалу и де-факто покрывали воровство владельцев и менеджеров банков. А если не могли платить, то у них просто отнимали залоги. При этом судебные процессы банки тянули как можно дольше, накручивая проценты и штрафы. Благо стоимость недвижимости все эти годы росла, а потому в итоге банки выручали за заложенную недвижимость огромную прибыль (нередко вступив в сговор с судебным приставом, вообще незаконно и за мизерную стоимость отнимали предмет залога). Это сейчас заемщики стали грамотнее и смелее, поскольку их проблемы носят массовый характер и имеют общественный резонанс. А раньше они были просто бессильны перед банками. К тому же банкиры тогда у нас были самой респектабельной профессией, и их правота во всем резюмировалась».

«Лафа» закончилась

Но вся эта «лафа» закончилась девальвацией маната в феврале 2015 года. И население, и бизнес вдруг массово перестали платить по кредитам. Кто-то обанкротился. А кто-то просто посчитал несправедливым платить долларовый кредит по новому курсу. «Многие вдруг вспомнили, что им на самом-то деле и не нужен был долларовый кредит, но банк его всучил и заверил, что проблем не будет. Тут, правда, как я уже отмечал, важно оговориться, что сами банки были просто вынуждены кредитовать в долларах, поскольку Центробанк их в манатах не кредитовал. Но важно сейчас уже не это. Важно то, что заемщики резко перестали покрывать своими кабальными платежами воровство владельцев и менеджеров банков. Плюс ко всему упала цена на недвижимость, а потому реализация и присвоение залогов перестали быть выгодным промыслом.

Если вчера судебные процессы тянули банки в надежде выиграть на росте стоимости предмета залога, то сегодня так поступают заемщики, надеясь в итоге выкупить подешевевший предмет залога. И вот тогда-то банки вдруг хором заговорили, что им плохо, объем проблемных кредитов резко вырос. Толком и не пояснили даже, почему вдруг в таких размерах, если девальвация только вчера произошла, и некоторые все же платят кредиты (большинство долларовых кредитов перестали возвращаться после второй девальвации в декабре 2015 года, когда заемщики окончательно поняли, что курс может постоянно расти, а им придется таким образом платить кредит всю жизнь). А потому что не могли просто признаться, что большая часть этих проблемных кредитов – это как раз своими же руками созданные и кое-как до сих пор покрываемые за счет населения и бизнеса.

Вот тогда-то и начался падеж банков. Начался, но не закончился. Владельцы и менеджеры банков до конца сопротивляются закрытию своих в реальности обанкротившихся банков, некоторые из которых уже не возвращают вклады. Не только потому, что боятся разоблачения. Благо, связей у них и в Центробанке, и в Палате хватает. Главное – они хотят до конца выжать из банков последние соки: вывести активы, вернуть хотя бы часть проблемных кредитов и за счет этого забрать вклады своих близких и т.п. А потому ради возврата хоть чего-нибудь они не гнушаются ничем. В первую очередь в отношении заемщиков-граждан.

Тюрьмы эпохи Диккенса

На них натравливаются беспощадные и бессовестные коллекторы. Их преследуют, оскорбляют, пугают, задерживают, избивают и т.п. Некоторые в результате совершают самоубийство. Расчет прост: авось неплатежеспособный гражданин полезет опять в долги или вымолит у близких хоть какие-то суммы ради возвращения долга банку. К сожалению, иногда им в этом помогают нечистоплотные судебные приставы и судьи, арестовывая в административном порядке должников на несколько суток из-за невыплаты кредита. Оформляется все это как неисполнение судебного решения по выплате долга по неуважительной причине. Хотя казалось бы, куда уже более уважительная причина, чем неимение имущества и дохода. Чем платить? Грабить? Убивать?», - задается вопросом Акрам Гасанов.

По его словам, очевидно, что такие аресты незаконны и нарушают как внутреннее законодательство, так и международные обязательства Азербайджана по обеспечению прав человека. «На сегодня наша страна - единственная в Европе, где человека арестовывают за невозможность выплаты долга. Этакие долговые тюрьмы эпохи Диккенса! Тем самым в стране банки усиливают социальную напряженность и усугубляют криминогенную ситуацию, создают недовольный электорат оппозиции и хорошую кадровую базу для иностранных спецслужб. Ведь кто-то из загнанных в угол должников руки на себя наложит, кто-то украдет, ограбит или убьет, а кто-то и Родину продаст».

Конечно, как подчеркивает Гасанов, никто не говорит о том, чтобы поголовно прощать всем долги. «Среди заемщиков немало и жуликов. Только и ищут способы, как «кинуть» банки. Но не надо изобретать велосипед. Надо сделать просто три вещи. В первую очередь, во всех банках провести проверку и выявить фиктивные кредиты, которые на самом деле являются инструментом выведения средств (воровства) со стороны владельцев и менеджеров банков. Установить это будет нетрудно, как правило, условия кредита сами все о себе скажут. А когда все будет установлено, то многое вернут. И банки мигом придут в себя за счет возвращенных средств.

Во вторую очередь, надо позволить объявить себя банкротами тех, кто реально не имеет доходов либо имеющиеся доходы меньше прожиточного минимума семьи. Банкротство – не только привилегия! Это еще и ограничения для банкротов, в том числе по видам дальнейшей деятельности. А главное - имена банкротов должны публично раскрываться, чтобы их потенциальные кредиторы знали, с кем имеют дело.

Наконец, в третью очередь, к заемщикам, попавшим в тяжелое положение, но не являющимся банкротами, можно применить льготы. Особенно по долларовым кредитам. В основном, за счет собственных средств банка, которые будут отобраны у банкиров-жуликов. А если не хватит, то тут уже может помочь и государство. Уверен, это уже будет не такое большое бремя. А сейчас главное все это организовать. Для этого требуются грамотные и порядочные кадры. Главное – не связанные с банками…», - заявляет эксперт.