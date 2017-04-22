Минналогов подружилось с бизнесменами

Вступившие в силу 1 января 2017 года изменения в налоговом законодательстве послужат созданию более благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, повышению уровня взаимного доверия между налоговыми органами и субъектами предпринимательства, поощрению инвестирования в экономику путем повышения привлекательности налоговой среды. Об этом на прошедшем в Баку бизнес-форуме, организованном Caspian European Club и Caspian American Club, сказал заместитель министра налогов Азербайджана Илькин Велиев.

Министерство по налогам всегда открыто для дискуссий с предпринимателями и представляющими их общественными организациями, и считает такие дискуссии очень полезными в плане развития предпринимательства и решения стоящих перед ними проблем, а также развития партнерских отношений между налоговыми органами и бизнес-структурами, добавил И.Велиев.

Заместитель министра представил информацию о недавних реформах в системе налогообложения с целью поддержки бизнеса и экспортоориентированных предприятий. «В соответствии с новой экономической стратегией, определяемой поставленными перед экономикой целями и стратегическими дорожными картами, в налоговой системе были осуществлены институциональные и концептуальные реформы, усовершенствовалось налоговое администрирование, осуществлена основательная трансформация организационной структуры.

Новый административный механизм, основанный на принципе «Индивидуальный подход», позволяет дифференцировать подход в отношении налогоплательщиков, осуществлять более эффективное, гибкое и прозрачное администрирование. Основной подход заключается в дифференциации принципов работы с субъектами малого и среднего предпринимательства, крупными предприятиями и предприятиями особого режима, обеспечении индивидуального подхода к каждой предпринимательской группе, а также надлежащем распределении финансового и административного бремени», - сказал он.

Коснувшись стоящих перед налоговой системой задач, Илькин Велиев отметил важность повышения регулирующей роли налоговой политики, являющейся важным направлением экономической политики и считающейся эффективным инструментом в регулировании бизнес-деятельности, создания благоприятной, прозрачной и привлекательной налоговой среды, доведения налогового администрирования до нового уровня и совершенствования услуг для предпринимателей.