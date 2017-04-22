Подписаться на уведомления
 

Армения признает независимость Южной Осетии? Тбилиси негодует

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

Как известно, кроме России, ни одна из стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рада была бы работать с Абхазией в рамках ОДКБ.

«Если говорить об Организации Договора о коллективной безопасности, конечно, мы бы приветствовали сотрудничество этой структуры с республикой Абхазия», — отметил министр на пресс-конференции с «президентом Абхазии» Раулем Хаджимбой.

Лавров назвал ОДКБ организацией, «которая призвана обеспечивать безопасность входящих в нее стран». И в то же время, отметил он, «безопасность республики Абхазия самым надежным образом обеспечена и гарантирована теми отношениями, которые закреплены в межгосударственных договорах России с республикой Абхазия». То есть, судя по всему, он хотел сказать, что Абхазии самое место в ОДКБ.

Лавров снова удивил

Однако как ранее уточнил бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа, вопрос о вступлении Южной Осетии и Абхазии в организацию может быть решен только после того, как эти республики признают все страны-участники ОДКБ.

«У нас уже создана нормативная база, на которой мы можем принять в организацию любое государство, однако заявок от Южной Осетии и Абхазии не поступало», - подчеркнул он тогда, пояснив, что прежде чем начать процедуру вступления, надо получить заявку и иметь подтверждение, что все страны-участницы признали эти государства.

Однако кроме интересов России, у стран ОДКБ имеются и собственные интересы и политические устремления, нередко не совпадающие с замыслами Кремля. Не исключено, тем не менее, что в отличие от Беларуси и Казахстана, Армения поддержит и признает и Абхазию, и Южную Осетию.

Однако грузинский политолог Автандил Отинашвили очень сомневается в таком опрометчивом шаге этой страны.

«Выход Армении на внешний мир осуществляется через Грузию, и если она пойдет на этот шаг, то в первую очередь навредит себе. Хотя и не стоит забывать, что  ключевую роль в абхазском вопросе сыграл как раз армянский батальон. Кроме того, Армения - не самостоятельная страна и отнюдь от нее можно ожидать все что угодно.

Ясное дело, что нас наказывают за наше стремление быть с Европой и НАТО. Я верю, что Грузия станет членом НАТО. Еще год назад никто и помыслить не мог, что Грузия получит безвизовый режим с Европой, а сейчас это реальность. Так что я верю, что реальностью станет и наше вступление в НАТО», - утверждает Отинашвили.

С ним солидарен и другой грузинский политолог - Рамаз Сакварелидзе, который уверен, что Армения не пойдет на прямой конфликт с Грузией.

«Военное сотрудничество с Абхазией для Грузии станет вызовом, и я не думаю, что руководство Армении будет накалять обстановку. А Лукашенко и Назарбаев неоднократно говорили о поддержке территориальной целостности Грузии. Ну, а заявления Лаврова так и останутся заявлениями!», - отметил он.

Южная Осетия празднует "независимость"

Директор Центра общественно-политических исследований РФ Владимир Евсеев считает, что ОДКБ –  несколько искусственная организация и не станут ее страны-партнеры идти на прямое сотрудничество с Абхазией. Тем более, что они не стали признавать ни Абхазию, ни Южную Осетию.

Все это говорит о том, что надежды на эффективную роль ОДКБ не стоит искусственно завышать. Одно дело - подписывать совместные заявления о борьбе с «международным терроризмом», и совсем другое - распутывать конкретные этнополитические конфликтные узлы.

1939 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 13° / 7°
23 Апр 18° / 13°
24 Апр 15° / 10°
25 Апр 15° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8242 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Спецпредставитель МВД Азербайджана: «В Украине исчезли автомобили из Азербайджана» эксклюзив
Fitch понизил рейтинг Италии из-за огромного госдолга
В азербайджанских колледжах начали борьбу с джинсами Беда, товарищи! пришла Бедаи!
В Баку под предлогом строительства парка вырубили деревья
Последний комментарий Октая Ахвердиева
Какой банк падет следующим? отвечает Палата
Азербайджан и за медстрахованием пошел в Москву эксклюзив
Финляндия может покинуть Евросоюз
Армения признает независимость Южной Осетии? Тбилиси негодует
Минналогов подружилось с бизнесменами
Сговор банков и судов: незаконные аресты анализ эксперта
Американский профессор решила потратить деньги Госдепа на Азербайджан
Москва предупредила Черногорию об ухудшении отношений
Преступник Янукович до, преступник Аваков после. Нужна ли была эта революция? haqqin.az из Украины
Полиция Украины арестовала 24-летнего гражданина Азербайджана
В России мать отравила водкой 4-месячного младенца
В Азербайджане за посылку платят дважды? Azərpoçt отвечает блогеру Бахтияру Гаджиеву
Все больше азербайджанцев отдыхают в Грузии эксклюзив
Глава Госслужбы: «Увы, азербайджанцы не идут в рабочие» из цикла "беседы с министрами и чиновниками"
ООН: Сирийскому Идлибу угрожает гуманитарная катастрофа
Илюмжинов: «Ильхам Алиев поддержал мою кандидатуру»
ИГИЛ перенесла столицу в Дейр-эз-Зор
Великобритания впервые прожила день без угля
В Баку будет ветрено и дождливо
Ливанский спецназ уничтожил главаря ИГИЛ
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться