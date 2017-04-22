Как известно, кроме России, ни одна из стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рада была бы работать с Абхазией в рамках ОДКБ.

«Если говорить об Организации Договора о коллективной безопасности, конечно, мы бы приветствовали сотрудничество этой структуры с республикой Абхазия», — отметил министр на пресс-конференции с «президентом Абхазии» Раулем Хаджимбой.

Лавров назвал ОДКБ организацией, «которая призвана обеспечивать безопасность входящих в нее стран». И в то же время, отметил он, «безопасность республики Абхазия самым надежным образом обеспечена и гарантирована теми отношениями, которые закреплены в межгосударственных договорах России с республикой Абхазия». То есть, судя по всему, он хотел сказать, что Абхазии самое место в ОДКБ.

Однако как ранее уточнил бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа, вопрос о вступлении Южной Осетии и Абхазии в организацию может быть решен только после того, как эти республики признают все страны-участники ОДКБ.

«У нас уже создана нормативная база, на которой мы можем принять в организацию любое государство, однако заявок от Южной Осетии и Абхазии не поступало», - подчеркнул он тогда, пояснив, что прежде чем начать процедуру вступления, надо получить заявку и иметь подтверждение, что все страны-участницы признали эти государства.

Однако кроме интересов России, у стран ОДКБ имеются и собственные интересы и политические устремления, нередко не совпадающие с замыслами Кремля. Не исключено, тем не менее, что в отличие от Беларуси и Казахстана, Армения поддержит и признает и Абхазию, и Южную Осетию.

Однако грузинский политолог Автандил Отинашвили очень сомневается в таком опрометчивом шаге этой страны.

«Выход Армении на внешний мир осуществляется через Грузию, и если она пойдет на этот шаг, то в первую очередь навредит себе. Хотя и не стоит забывать, что ключевую роль в абхазском вопросе сыграл как раз армянский батальон. Кроме того, Армения - не самостоятельная страна и отнюдь от нее можно ожидать все что угодно.

Ясное дело, что нас наказывают за наше стремление быть с Европой и НАТО. Я верю, что Грузия станет членом НАТО. Еще год назад никто и помыслить не мог, что Грузия получит безвизовый режим с Европой, а сейчас это реальность. Так что я верю, что реальностью станет и наше вступление в НАТО», - утверждает Отинашвили.

С ним солидарен и другой грузинский политолог - Рамаз Сакварелидзе, который уверен, что Армения не пойдет на прямой конфликт с Грузией.

«Военное сотрудничество с Абхазией для Грузии станет вызовом, и я не думаю, что руководство Армении будет накалять обстановку. А Лукашенко и Назарбаев неоднократно говорили о поддержке территориальной целостности Грузии. Ну, а заявления Лаврова так и останутся заявлениями!», - отметил он.

Директор Центра общественно-политических исследований РФ Владимир Евсеев считает, что ОДКБ – несколько искусственная организация и не станут ее страны-партнеры идти на прямое сотрудничество с Абхазией. Тем более, что они не стали признавать ни Абхазию, ни Южную Осетию.

Все это говорит о том, что надежды на эффективную роль ОДКБ не стоит искусственно завышать. Одно дело - подписывать совместные заявления о борьбе с «международным терроризмом», и совсем другое - распутывать конкретные этнополитические конфликтные узлы.