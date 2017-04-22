Финляндия может покинуть Евросоюз

Финляндия может выйти из еврозоны и Евросоюза. Такой вариант не исключил председатель парламентской фракции «Истинных финнов» Сампо Терхо, претендующий на пост председателя партии, передает Yle.

По его мнению, договор по конкурентоспособности был бы не нужен, если бы Финляндия сохранила собственную валюту. Также Терхо заявил, что готов внести вопрос о проведении референдума касательно выхода Финляндии из ЕС в программу «Истинных финнов» на следующих парламентских выборах, если этого захотят члены партии.

«Это возможно, если этого захотят члены партии», — добавил Терхо, но также подчеркнул, что вопрос пока не актуален для нынешнего правительства. «Истинные финны» выберут нового председателя на партийном съезде в начале июня.

Ранее опрос, проведенный Taloustutkimus по заказу Yle показал, что 38% финнов считают ЕС лучшим партнером Финляндии в кризисной ситуации. На втором месте — Швеция (25%), на третьем — НАТО (22% респондентов). России предпочтение отдали 4% опрошенных, а Германии и США — 1%.