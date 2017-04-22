Делегация Государственного агентства по медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана посетила Москву с целью изучения российского опыта обязательного медицинского страхования. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госагентства, визит совершен по приглашению Минздрава РФ.

Среди интересующих нашу делегацию вопросов были доступность медицинских услуг в рамках страхового полиса в РФ, оценка их эффективности, контроль качества уcлуг, законодательная база страхования и пр.

Российский фонд обязательного медстрахования ознакомил азербайджанских коллег с системой страховых и налоговых выплат, оплатой медицинских услуг, системой контроля за деятельностью медицинских учреждений, методов решения различных сложностей и проблем во внедрении обязательного страхования.