На данный момент кандидатов на отзыв лицензий среди банков страны нет. Об этом haqqin.az сообщил член правления Палаты по надзору за финансовым рынком Азербайджана Имран Мамедов.

«В прошлом году мы провели оценку состояния банковского сектора. У некоторых банков были отозваны лицензии, а некоторым выдвинуты требования привести в порядок свою работу. Часть банков эти требования уже выполнила, но есть и такие, которые пока завершают эту работу. Мы контролируем этот процесс», отметил Мамедов.

По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане нет банков, грубо нарушающих стандарты и правила ведения финансовой деятельности. «Но Палата продолжает исследования и анализ финансового рынка. В апреле ожидается внесение изменений в закон «О банках». Возможно, что будут приняты новые требования по повышению эффективности работы финансовых организаций», сообщил он.