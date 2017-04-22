Подписаться на уведомления
 

Какой банк падет следующим? отвечает Палата

Автор: Отдел экономики 

На данный момент кандидатов на отзыв лицензий среди банков страны нет. Об этом haqqin.az сообщил член правления Палаты по надзору за финансовым рынком Азербайджана Имран Мамедов.

«В прошлом году мы провели оценку состояния банковского сектора. У некоторых банков были отозваны лицензии, а некоторым выдвинуты требования привести в порядок свою работу. Часть банков эти требования уже выполнила, но есть и такие, которые пока завершают эту работу. Мы контролируем этот процесс», отметил Мамедов.

По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане нет банков, грубо нарушающих стандарты и правила ведения финансовой деятельности. «Но Палата продолжает исследования и анализ финансового рынка. В апреле ожидается внесение изменений в закон «О банках». Возможно, что будут приняты новые требования по повышению эффективности работы финансовых организаций», сообщил он.

1147 просмотров


Старости
Война, которой не будет
Война, которой не будет размышления публициста
Наша погода
Сегодня 13° / 7°
23 Апр 18° / 13°
24 Апр 15° / 10°
25 Апр 15° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8242 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Спецпредставитель МВД Азербайджана: «В Украине исчезли автомобили из Азербайджана» эксклюзив
Fitch понизил рейтинг Италии из-за огромного госдолга
В азербайджанских колледжах начали борьбу с джинсами Беда, товарищи! пришла Бедаи!
В Баку под предлогом строительства парка вырубили деревья
Последний комментарий Октая Ахвердиева
Какой банк падет следующим? отвечает Палата
Азербайджан и за медстрахованием пошел в Москву эксклюзив
Финляндия может покинуть Евросоюз
Армения признает независимость Южной Осетии? Тбилиси негодует
Минналогов подружилось с бизнесменами
Сговор банков и судов: незаконные аресты анализ эксперта
Американский профессор решила потратить деньги Госдепа на Азербайджан
Москва предупредила Черногорию об ухудшении отношений
Преступник Янукович до, преступник Аваков после. Нужна ли была эта революция? haqqin.az из Украины
Полиция Украины арестовала 24-летнего гражданина Азербайджана
В России мать отравила водкой 4-месячного младенца
В Азербайджане за посылку платят дважды? Azərpoçt отвечает блогеру Бахтияру Гаджиеву
Все больше азербайджанцев отдыхают в Грузии эксклюзив
Глава Госслужбы: «Увы, азербайджанцы не идут в рабочие» из цикла "беседы с министрами и чиновниками"
ООН: Сирийскому Идлибу угрожает гуманитарная катастрофа
Илюмжинов: «Ильхам Алиев поддержал мою кандидатуру»
ИГИЛ перенесла столицу в Дейр-эз-Зор
Великобритания впервые прожила день без угля
В Баку будет ветрено и дождливо
Ливанский спецназ уничтожил главаря ИГИЛ
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться