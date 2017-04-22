Последний комментарий Октая Ахвердиева

Прошло 40 дней со дня кончины известного азербайджанского экономиста, постоянного комментатора haqqin.az Октая Ахвердиева и большого друга журналистов. Буквально за пару дней до его кончины наши сотрудники беседовали с ним по, казалось бы, неожиданной для бывшего замминистра экономики Азербайджана теме. Однако обладавший потрясающим умом и знаниями Октай Ахвердиев и здесь нашел что сказать. Мы этот материал не опубликовали в марте, но публикуем сейчас.

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Любопытные цифры на днях озвучил американский исследовательский центр Legal Executive Institute. Как оказалось, американский рынок юридических услуг на начало 2016 года составлял $437 млрд. Эта сумма делится на четыре основные части. Самая большая – $160 млрд – включает в себя бюджеты юридических департаментов различных корпораций. Вторая часть объемом $108 млрд состоит из доходов небольших юридических компаний, в которых работает до трех десятков человек. Третью часть, которая оценивается в $95 млрд, образуют доходы крупных организаций (более 175 сотрудников). Последняя, самая скромная – $73 млрд – суммирует выручку средних фирм с численностью работников от 30 до 175 человек.

В Азербайджане действуют десятки юридических консультаций и фирм, работают сотни, если не тысячи юристов, но проводились ли в нашей стране исследования по объему рынка юридических услуг? Какие суммы ежегодно «крутятся» на нем? В каких сферах экономики наиболее востребованы юристы и на каких категориях населения они больше всего зарабатывают?

Кстати, для сравнения: в соседнем Казахстане ежегодный оборот юркомпаний колеблется в пределах $300–600 млн.

Отметим, что опрошенные haqqin.az ведущие азербайджанские юристы затруднились назвать объем рынка юридических услуг, а эксперт-экономист смог рассчитать доходы, идущие государству лишь в виде пошлин.

Адвокат Анар Багиров, отвечая на вопросы haqqin.az заявил, что затрудняется назвать точную сумму годового оборота рынка правовых услуг, так как такие данные нигде не публиковались. Юрист отметил, что в некоторых странах юристы имеют исключительную монополию во всех судебных инстанциях. «Другими словами, человек, который не является адвокатом, не может представлять интересы граждан. У нас ситуация иная. В Азербайджане любое лицо может получить доверенность, заключить договор и представлять интересы клиента. А малоимущим людям государство само выделяет адвоката», отметил Багиров.

По его словам, что касается юридических фирм, индивидуальных адвокатов, то информацию по ним можно узнать в Министерстве налогов. По юристам, оказывающим помощь за счет государства, данные можно получить в Минфине. В Коллегии адвокатов можно узнать об оказанных адвокатами услугах. Но нет единого источника, в котором были бы собраны все эти сведения.

По словам Багирова, юристы заинтересованы в заключении договоров с бизнесменами. «В настоящее время банковский и строительный сектора экономики остро нуждаются в услугах адвокатов. Занимающиеся коммерцией клиенты имеют больше возможностей и, соответственно, платят высокие гонорары. Поэтому им удобно и выгодно заключать соглашения с предпринимателями», - отметил юрист.

В свою очередь, и адвокат Мухтар Мустафаев затруднился назвать конкретную цифру годового оборота рынка юридических услуг: «Существуют крупные адвокатские компании, аудиторские фирмы, оказывающие и юридические услуги, конторы, помогающие в создании предприятий и т.д.».

По словам же адвоката Аббаса Атакишиева, в Азербайджане не проводилось исследований, касающихся рынка юридических услуг. «Это прерогатива налоговых органов».

При этом адвокат указал, что заявления, касающиеся правовых услуг, имеют специальный код, позволяющий выяснить, сколько было заявлено дохода. «Кроме того, статистические органы также могут рассчитать объем рынка правовых услуг», подчеркнул Атакишиев.

Между тем экономист Октай Ахвердиев в своем последнем интервью haqqin.az незадолго до своей кончины отметил, что в Азербайджане нет культуры обращения в суд. «Это в США или Европе сосед не так чихнул – другой сосед обращается в судебные органы. А у нас общество не созрело для того, чтобы любые проблемы решать правовым способом; кроме того, у населения нет особой веры в справедливый суд, да и лишних денег на оплату услуг юристов», - отметил Ахвердиев.

Далее эксперт заявил, что говоря об обороте рынка правовых услуг, надо четко различать две вещи. Первая – это доход, который получает государство от пошлин. И вторая – все остальное (на какую сумму договорятся клиент и его представитель и т.д.).

«Вторую часть подсчитать действительно крайне сложно. А что касается официального дохода государства от пошлин, то здесь, по некоторым оценкам, речь может идти от 500 тысяч до 1 миллиона манатов в год», - заключил эксперт.