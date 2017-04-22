В Баку под предлогом строительства парка вырубили деревья

В Баку под видом работ по благоустройству коммунальщики вырубили большое количество деревьев. Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Мирмахмуда Кязымовского, в IV микрорайоне Насиминского района.

Строительная техника сломала большое количество деревьев, некоторые из которых были вырваны с корнем. Жители близлежащих домов выразили недовольство объединению жилищно-коммунального хозяйства исполнительной власти Насиминского района. В объединении жильцам сообщили, что на данном участке будет заложен новый парк.

Объединение жилищно-коммунального хозяйства ИВ Насиминского района было оштрафовано в связи с незаконной вырубкой деревьев.