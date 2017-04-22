К системе образования в любой стране всегда уйма претензий чуть ли не всего населения – учеников и педагогов, ныне обучающихся и уже отучившихся, только собирающихся учиться или отправить на учебу своих детей и еще многих, не подпадающих под эти категории. И далеко не всегда граждан не устраивают устаревшие учебные программы, допотопные учебные материалы или обветшавшие здания учебного заведения. Не менее половины всех недовольных сетуют на профессиональную некомпетентность, низкую культуру, социальную безответственность руководителей и педагогов учебных заведений.

Особенно часто в вузах и школах вспыхивают конфликты из-за вновь назначенных руководителей, слишком уж рьяно приступающих к своим обязанностям. Такие «решительные» и «бескомпромиссные» почему-то считают, что до них все было не так, как надо. Всех, мол, надо приструнить и построить – и педагогов, и студентов/учеников. Коллектив же новые порядки, зачастую ничем не оправданные, воспринимает с трудом, а то и вообще отвергает.

Вот и сегодня разгорается очередной конфликт преподавательского коллектива и студентов с новоназначенным руководителем.

Молодежь, как водится, посмелее, потому именно студенты колледжа искусств имени Азима Азимзаде при Азербайджанской государственной академии художеств обратились в haqqin.az cпросьбой разобраться в ситуации, возникшей в старейшем учебном заведении страны.

Назначенная несколько месяцев назад директором колледжа Бедаи Рамазанова рьяно взялась за дело, начав с внешнего облика студентов. «Никаких джинсов!», - заявила она в духе советских времен. Помните, как в СССР боролись с джинсами – проявлением западного империализма!

До «белый верх – черный низ», правда, не дошло, но девушкам было предписано появляться в стенах колледжа только в юбках не выше колена, а парням – в брюках темных тонов.

И это, заметьте, в творческой школе, где учатся пусть и будущие, но художники, во все времена стремившиеся к свободе выражения во всем, включая одежду. Не говоря уже о том, что в наше время из десяти студентов в любой стране минимум семеро окажутся в джинсах. И знаете ли, учатся, постигают профессию ничуть не хуже, чем если бы одевались в какую-нибудь строгую униформу.

Очень-очень возможно, что не всем джинсы нравятся, что есть люди, страдающие по жестким советским временам, когда по одежде судили о нравственности человека. Но это личное дело таких моралистов, и не нужно пытаться вернуть то, право же, лицемерное время, за счет своих административных ресурсов.

Ладно бы еще одежда, так Бедаи-ханум еще и за душу студентов взялась. А как иначе назовешь предложение стучать, пардон, сообщать ей об опозданиях, неявках и других нарушениях дисциплины сокурсников и даже учителей. Иуда тоже с этого начинал…

Не остались без особых заданий и сами преподаватели. Им вменено в обязанности периодически предоставлять директору характеристики на каждого из студентов. Понятное дело, успеваемость по изучаемым дисциплинам Бедаи-ханум не интересует – ей подавай, опять же как в советские годы, «облико морале», который, судя по всему, она видит в почтительном к себе отношении.

Во всяком случае, только так можно расценить ее требование ко всем педагогам и их подопечным в обязательном порядке лайкать ее несравненные изображения на фотографиях в Инстаграме.

Вот вам и ретроград советских времен! Так может ей как человеку, увлеченному современными технологиями, открыть какой-нибудь развлекательный сайт, тем более что Бедаи-ханум ни в каком ином художественном процессе до сих пор замечена не была? Ну ничто в ее биографии не объясняет, почему именно ей доверили руководить знаменитым училищем, учениками которого были Саттар Бахлулзаде, Таир Салахов, Тогрул Нариманбеков и многие другие известные азербайджанские художники и искусствоведы.

Зато она не стесняется муштровать этих самых художников – разболтались, понимаешь ли. А тому, кто не желает подчиняться ее требованиям, Бедаи-ханум немедленно указывает на дверь.

В общем, Рамазанова железной рукой насаждает в колледже дисциплину и порядок, которые она видит в ежедневных докладах о поведении каждого. Но и о материальном не забывает. Недавно пришли студенты на частный урок к любимому преподавателю, а он только руками развел: «Ребята, я, конечно, буду вам помогать, направлять, но я, простите нас, не настолько идеалист, чтобы работать бесплатно, а новый наш директор потребовала отчислять ей 70 процентов нашего заработка от частных занятий...».

Странно, если Рамазанова борется за исключительную легитимность заработков в своем коллективе, то надо было подождать, пока будут утверждены и лицензии на репетиторскую деятельность и, соответственно, налоги в госказну. Заметьте, в госказну - и наверняка не 70 процентов заработка! И никакие руководители к этим процентам отношения не имеют и не будут иметь, в том числе и Бедаи-ханум!

Пора бы обратить на всю эту катавасию в училище искусств и Минобразования, и Минкультуры! Художники, как известно, диктат, да еще дурного свойства, не переносят. Пожалейте их талант, не губите культурное будущее страны!