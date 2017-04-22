Fitch понизил рейтинг Италии из-за огромного госдолга

Американское рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Италии на одну ступень с "ВВВ+" до "ВВВ", передает ТАСС со ссылкой на газету Messaggero.

Как сообщает газета, прогноз при этом остается стабильным.

Понижение рейтинга продиктовано оценками специалистов агентства политической ситуации в стране на фоне сохраняющегося высокого внешнего долга. "Увеличились риски в связи со слабым правительством и политической нестабильностью", - сообщает газета о выводах агентства. Кроме того, Fitch подчеркивает, что Италия не справилась с задачей сокращения государственного долга. "В результате страна более уязвима перед экономическими потрясениями", - указывает агентство.

Негативный прогноз сделан в отношении банковской системы Италии, которая "остается слабой". Fitch прогнозирует невысокий экономический рост Италии в этом году на уровне 0,9%. В следующем году он составит всего 1 процент.

Государственный долг Италии достиг в прошлом году рекордного уровня почти в 133% ВВП, что является самым высоким показателем среди 19 стран еврозоны после Греции. По оценке Fitch, госдолг страны в прошлом году превышал на 11,2% ВВП - целевой показатель, который Италия поставила себе в этой области в 2013 году.