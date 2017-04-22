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Спецпредставитель МВД Азербайджана: «В Украине исчезли автомобили из Азербайджана» эксклюзив

Автор: Записал Акпер Гасанов, спецкор 

«На территории Украины пропадают автомобили с грузами азербайджанских компаний», - заявил в интервью haqqin.az представитель МВД Азербайджана в Украине, полковник полиции Шахин Годжаев. По его словам, называются разные цифры, но фактически уже речь идет о том, что зафиксированы случаи пропажи машин с грузами 4 азербайджанских компаний.

«Автоперевозками в Украине занимаются компании из самых разных стран мира, но по непонятной причине именно машины азербайджанских компаний в Украине стали пропадать. Для выявления причин происходящего в посольство Азербайджана был приглашен глава департамента уголовного розыска украинской полиции, полковник-лейтенант полиции Роман Кравченко. До его сведения была доведена наша обеспокоенность сложившейся негативной тенденцией. Нам было обещано тщательное, всестороннее и объективное расследование всех случаев пропажи азербайджанских автомобилей», заявил Ш. Годжаев.

Ш.Гаджиев подчеркивает вероятность этой негативной тенденции с нахождением на посту главы МВД Украины одного из лидеров армянской диаспоры Арсена Авакова. Поскольку в прежние годы проблемы исчезновения автомобилей с азербайджанскими номерами не наблюдались: «Куда более реалистичной выглядит версия о том, что эта негативная тенденция связана с наличием в интернете большого числа компаний, предлагающих дешевые автоперевозки. Допускаю, что азербайджанские компании, занимающиеся поставками в Украину товаров, связываются не с солидными компаниями, а с фирмами-однодневками», - говорит Ш.Гаджиев.

По его словам, и в вопросе страхования грузов азербайджанских компаний, которые пропали в Украине, могли быть допущены определенные ошибки: «Окончательная ясность в этот вопрос будет внесена только после завершения официального расследования. Посольство Азербайджана в Украине обратилось в соответствующие структуры этой страны и потребовало соответствующего расследования фактов. Было указано на то, что все эти инциденты наносят вред дружественным и стратегическим отношениям между нашими странами. Нам было обещано, что в самый короткий промежуток времени все эти инциденты будут расследованы. И в этой связи хотел бы обратиться ко всем азербайджанским компаниям, автомобили которых пропали на территории Украины, равно как и ко всем гражданам Азербайджана, которые считают, что в их отношении был нарушен закон – обращайтесь с заявлениями по этому поводу в посольство Азербайджана в Украине. Так будет легче добиться объективного и быстрого расследования каждого инцидента», - резюмировал Ш.Годжаев.

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