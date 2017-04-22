Грузия решила закупать газ в Иране

Грузия планирует в течение месяца осуществить сделку по импорту газа из Исламской Республики Иран (ИРИ). Об этом в своем интервью IRNA рассказал глава управления по странам СНГ и Кавказа Министерства иностранных дел Ирана Голамреза Багери Могаддам.

Министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Тбилиси 18 апреля, во главе делегации из 20 компаний и бизнесменов представляющих государственный и частный сектор экономики Ирана.

Этот визит состоялся по приглашению ведущих дипломатов Грузии по случаю 25-летия обретения государственной независимости бывших республик Советского Союза. Багери сказал, что Грузия приобрела иранский газ, однако он еще не импортирован из Ирана.

«В Грузии сообщили, что через месяц они приступят к реализации импорта газа», - сказал глава управления.

Багери также сообщил, что на следующей неделе премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили посетит Тегеран.