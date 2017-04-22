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Известный итальянский велогонщик погиб в ДТП

 

Известный итальянский велогонщик Микеле Скарпони, победитель велогонки "Джиро д'Италия" в 2011 году, стал жертвой дорожного происшествия в родном городе Филоттрано. Как сообщает на Би-би-си, во время тренировки его сбил автофургон.

37-летний спортсмен рано утром в субботу отправился в тренировочную поездку. Автомобиль задел его на перекрестке недалеко от дома. Столкновение оказалось смертельным для Скарпони.

В последнее время велогонщик выступал за казахстанскую команду "Астана". В заявлении команды говорится, что они потеряли "великого чемпиона".

"Мы будем скучать по этому парню в пелотоне, всегда с улыбкой", - написал в "Твиттере" олимпийский чемпион в велогонках бельгиец Грег ван Авермает.

"Один из самых смелых и счастливых парней в пелотоне. Покойся с миром", - сказал британский велосипедист Алекс Доусетт. У Микеле Скарпони остались жена и двое детей.

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