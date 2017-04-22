Нетаньяху готов заключить мир с палестинцами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху готов заключить мир с палестинцами, если они смогут «пройти тест на мир», передает Mignews.

«Я думаю, что первым испытанием будет вопрос: Эй, вы хотите мира? Тогда докажите это. Начните противостоять терроризму, прекратите поощрять террор и перестаньте платить террористам», - заявил израильский премьер Fox News во время интервью в Израиле.

Кроме того, Нетанияху отметил, что руководство Палестины «платит террористам и семьям террористов, которые убивают израильтян и американцев сотни миллионов долларов».

Также Нетанияху подчеркнул, что если Палестина «сможет “очиститься” и перестанет платить террористам, Израиль будет продвигать вперед мирный процесс».