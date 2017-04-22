Жителя Мингячевира арестовали за попытку самоубийства жены

Прокуратура Мингячевира возбудила уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) по факту нанесения 19 апреля, жительницей Мингечевира Исмаиловой Айсель Халид гызы (1977 г.р) ножевого ранения себе в брюшную полость.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, по делу была назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели и проведены другие необходимые следственные действия.
Следствие установило, что причиной попытки самоубийства А.Исмаиловой стало постоянное унижение ее достоинства, жестокое обращение и побои со стороны мужа Исмаилова Эльданиза Аллахверен оглу.
Судмедэкспертиза выявила на теле А.Исмаиловой многочисленные следы побоев. Э.Исмаилов арестован, ему предъявлено обвинение по статье 125 УК.