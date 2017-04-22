Футболист сборной Азербайджана забил спасительный гол в Бундеслиге

Футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров продолжает удачную серию игр.

В сегодняшнем матче 30-го тура 2-й Бундеслиги команда «Эрцгебирге Ауэ», за которую выступает автор гола в ворота сборной Германии, принимала дома одного из лидеров – «Ганновер 96». Матч завершился со счетом 2:2. Дмитрий провел на поле все 90 минут и спас свою команду от поражения, забив на последних минутах. Это восьмой гол Назарова в нынешнем чемпионате.

На данный момент «Эрцгебирге Ауэ» с 33 очками занимает 15-е место и ведет упорную борьбу за выживание. Клубы, которые займут 17-18-е места, покинут 2-ю Бундеслигу, а 16-й команде чемпионата предстоит сыграть переходные матчи за право остаться в лиге.