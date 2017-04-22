В Париже протестуют полицейские

Акция протеста женщин-полицейских против насилия в отношении стражей порядка проходит в субботу в Париже, где собрались порядка 200 сотрудниц, передает РИА Новости.

Акция состоялась через два дня после теракта, произошедшего на Елисейских полях в Париже, в котором погиб один полицейский.

Сотрудники полиции, спецназа и жандармерии вышли на улицы с плакатами "Женщины из правоохранительных органов в гневе" и "Не трогай моего копа". Они принесли с собой флаги, цветы, а также розовые и черные воздушные шарики.