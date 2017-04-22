И даже начальник лифтов в Баку - олигарх

СМИ неоднократно писали об ужасном состоянии и неисправностях лифтов в жилых домах в Баку. Более того, регулярно в прессе появляются сообщения о трагических происшествиях, когда во время обрушения лифта в жилых домах погибают люди. Корни всех этих проблем нужно искать в ПО «Бакылифтремонт» Департамента жилищно-коммунального хозяйства Баку.

В последние дни не стихает скандал вокруг главы ПО «Бакылифтремонт» Гудрата Шукюрова. Все началось с того, что в СМИ просочилась информация о том, будто чиновник потратил на свадьбу своей дочери 400 тысяч долларов.

Дочь чиновника Айсель Шукюрова вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал родственник арестованного генерала МНБ Акифа Човдарова. О роскошной свадьбе и автомобиле Porcshe, подаренном чиновником жениху, рассказал журналистам бывший муж Айсель Шукюровой Эльшан Аскерли.

Все это походило на внутрисемейные разборки, которые освещали лишь немногие СМИ, пока не выяснилось, что чиновник, занимающий неприметную должность с зарплатой в 550 манатов в месяц, на самом деле является олигархом с многомиллионным состоянием.

Бывший свояк Гудрата Шукюрова Рафаэль Аскеров направил в правоохранительные органы письмо, в котором рассказывает о незаконных действиях своего бывшего родственника и о его несметных богатствах, нажитых нечестным путем. Копия данного письма, в частности, опубликована в газете «Ени Мусават»

По словам Рафаэля Аскерова, в 2013 году Гудрат Шукюров предложил ему поехать вместе с ним в Москву. Поездка должна была состояться по приглашению некоего Вардана Авакяна, который занимал высокую должность на заводе по производству лифтов OTİS. Рафаэль Аскеров, являющийся беженцем из оккупированного армянами Губадлинского района, поехал в Москву, но отказался встречаться с армянином.

Из Москвы Шукюров и Аскеров сразу же направились в Стамбул, где Шукюров приобрел четыре квартиры в элитном жилом комплексе Qoru-Floriya. Деньги за квартиры – 1,7 миллиона долларов - были оплачены неким Андреем, представляющим завод OTİS. Рафаэль Аскеров утверждает, что это был откат, который его бывший родственник получил от завода за заключенный с ними контракт.

Рафаэль Аскеров также отмечает, что в 2013 году несколько раз сопровождал своего родственника, когда тот снимал со счетов в Azəriqazbank крупные суммы денег (до 700 тысяч манатов).

В письме также говорится, что в преддверии первой девальвации маната Гудрат Шукюров в спешке начал менять манаты на доллары. Ответ на вопрос, откуда мелкому чиновнику стало известно о планах Центробанка по девальвации маната, видимо, нужно искать в его тесных связях с бывшим руководством МНБ. Как бы то ни было, за несколько дней до девальвации Гудрат Шукюров перевел в доллары порядка 8 миллионов манатов. Эта сумма впоследствии была положена на счет его друга по имени Ильгар в Bank of Baku.

На этом богатства главы ПО «Бакылифтремонт» не ограничиваются. По информации Рафаэля Аскерова, его бывший родственник владеет двумя пятикомнатными квартирами в элитном жилом комплексе Баку Gümüş plaza. Стоимость каждой из квартир оценивается в 2,5 миллиона манатов.

Кроме того, в этом здании Шукюров установил уникальный лифт японского производства за 400 тысяч долларов. В собственности чиновника находится СПА-центр Women SPA, расположенный на первом этаже бизнес-центра «Чыраг Плаза».

Гудрат Шукюров также купил две четырехкомнатные квартиры на улице Тебриз и еще две квартиры возле парка Самеда Вургуна. Еще две пятикомнатные квартиры в центре Москвы чиновник приобрел в 2014 году.

В собственности главы ПО «Бакылифтремонт» числится шестиэтажный торговый центр в Тольятти, крупные земельные участки и три салона красоты в Баку. Гудрат Шукюров также владеет собственной компанией по продаже лифтов, которая и выигрывает большинство государственных заказов.

С виду неприметный чиновник, наживший себе огромное состояние, не впервые оказывается в центре скандала. Так, в 2010 году из принадлежащего ему автомобиля марки Range Rover неизвестные похитили 210 тысяч манатов. После того как СМИ начали писать об этом происшествии, Гудрат Шукюров сразу же продал свой автомобиль. В настоящее время чиновник ездит на автомобиле «Мерседес» эксклюзивной сборки с госномерами 10 АА 828, который обошелся ему в 450 тысяч евро. В автопарке чиновника и его сына числится и ряд других дорогих автомобилей.

Стоит еще раз напомнить, что официальная зарплата Гудрата Шукюрова составляет несколько сотен манатов. На какие доходы чиновник приобрел всю эту недвижимость, остается вопросом. Вместе с тем, государство лишь за последние годы выделило на обновление лифтового хозяйства Баку 30 миллионов долларов. Если сравнить выделенные из бюджета деньги, состояние чиновника, распоряжающегося ими, и плачевную ситуацию с лифтами в Баку, то ответ на этот вопрос напрашивается сам собой.