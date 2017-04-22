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Афганистан решил развивать туризм

 

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о создании министерства туризма. Целью нового ведомства станет работа по привлечению иностранных путешественников в страну. Об этом пишет ближневосточное издание Al Bawaba.

По данным портала, государственным министром по делам туризма президент назначил Гулама Наби Фрахи, ранее занимавшего пост министра по делам парламента.

Другие подробности о работе нового министерства, включая размер его бюджета, пока неизвестны.

Афганистан почти 40 лет страдает от различных вооруженных конфликтов на своей территории. Это привело к тому, что туризм в стране является небезопасным.

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