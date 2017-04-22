МИД Белоруссии направил Литве ноту протеста из-за нарушения воздушной границы. Как сообщается на сайте МИД, нота была вручена литовскому послу Андрюсу Пулокасу.
Нарушение границы литовским воздушным судном было зафиксировано 19 апреля в 13 часов 40 минут. «Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и в 13 часов 43 минуты, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства нашей страны. Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны», — говорится в ноте.
Теперь белорусский МИД ждет «разъяснений» по поводу инцидента.