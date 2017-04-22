Ожесточенные бои в Мосуле

От боевиков «Исламского государства» полностью освобожден район Аль-Тавра в иракском Мосуле, а район аль-Танак освобожден наполовину. Иракские войска продвигаются вглубь Мосула, сообщает агентство Reuters со ссылкой на командование ведущих наступление сил.

По данным СМИ, под контролем ИГ все еще остаются районы Талль-Афар, Баадж и Хазыр. Из них продолжают выходить беженцы. Их направляют в лагеря временного проживания, в которых находится уже около 410 тысяч человек.

На улицах идут ожесточенные бои между террористами и силами безопасности. Боевики используют мирных жителей в качестве живого щита. По мирным жителям и силам безопасности ведут прицельный огонь снайперы.