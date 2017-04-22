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В Армении убили российского военнослужащего обновлено

 

Российский военнослужащий в армянском Гюмри был убит гражданским лицом недалеко от расположения воинской части. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве», — сказали в ведомстве.

Как заявлял прокурор Ширакской области Карен Габриелян, погибшим, предположительно, является контрактник по имени Дмитрий Лапаев. По рассказам очевидцев, мужчина получил ножевое ранение в потасовке.

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Военнослужащий российской базы в Армении убит в городе Гюмри. Как сообщили ТАСС на станции скорой помощи Гюмри, около 17:30 к дежурному поступил сигнал о том, что у магазина "Арго" на Курской площади города лежит мужчина в российской военной форме без признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины.

Как сообщили ТАСС в Управлении информации и по связям с общественностью полиции Армении, по предварительным данным, погибший - российский военнослужащий. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Основная часть базы квартирует в Гюмри на северо-западе республики.

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