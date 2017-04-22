В Мексике убит наркобарон Команданте Бык

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики, лидер наркокартеля «Залив» Хулиан Мануэл Лойса Салинас по прозвищу Команданте Бык убит во время столкновения бандитов и федеральных сил безопасности Мексики. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте правительства штата Тамаулипас.

«В Тамаулипасе федеральные силы подтверждают, что после столкновения с преступниками убиты "Бык" и "Панчо" Карреон», — говорится в сообщении.

Команданте Бык, уничтоженный в городе Рейноса, входил в число наиболее разыскиваемых преступников в Тамаулипасе.

В других сообщениях власти штата просят граждан соблюдать осторожность, так как операция по поимке других членов картеля продолжается.